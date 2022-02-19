Посольство США: Мир един в осуждении циничных и для всех очевидных провокаций России

Соединенные Штаты Америки осуждают циничные провокации со стороны России, которые она организует на Донбассе и вблизи украинской границы.
Об этом сообщает посольство США в Украине.
«Как и предполагалось, Россия сейчас распространяет насильственные действия на территории, которые она контролирует, и пытается обвинить в этом Украину. Мир един в осуждении циничных и очевидных всем провокаций России», — говорится в сообщении.
«Мы все знаем, кто агрессор, — Россия», — подчеркивает посольство.
- 19 февраля в Донецк прибыли боевики «Частной военной компании Вагнера». По данным разведки, «вагнеровцы» должны совершить несколько терактов в городе — взорвать жилые дома. До этого боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской и свои позиции под Мариуполем. Также РФ заявила, что два украинских снаряда упали на территории России в Ростовской области. Украина отвергла все обвинения и назвала их провокацией.