Загострення на Донбасі: Росія зірвала екстрене засідання ТКГ, відмовившись від участі
- Автор:
- Олег Панфілович
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Roberto Maldeno / Flickr
Росія зірвала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи, відмовившись взяти в ньому участь.
Про це повідомляє українська делегація в ТКГ.
«Вважаємо, що неучасть Російської Федерації свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітати ситуацію, а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про відданість виконанню Мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України», — заявили в делегації.
Там додали, що така позиція Росії викликає подив, адже політичні радники лідерів країн «нормандського формату» у спільній заяві 26 січня 2022 року підтримали режим припинення вогню на Донбасі, попри розбіжності з інших питань імплементації Мінських домовленостей.
Під час консультацій з координатором ОБСЄ в ТКГ українська сторона ще раз наголосила на відсутності будь-яких планів щодо проведення наступальної операції на Донбасі. На підтвердження цього Україна підкреслила:
- Збройні сили України перебувають на своїх позиціях у районі проведення Операції об’єднаних сил;
- ротації підрозділів ЗСУ, які могли б викликати стурбованість, не проводяться;
- ударні угруповання не створюються;
- техніка та озброєння ЗСУ, відведені згідно з Мінськими домовленостями, перебувають у встановлених районах і відкриті для контролю з боку ОБСЄ;
- чисельність підрозділів ЗСУ, що перебувають у районі проведення ООС, не збільшена і не перевищує чисельність на 22 грудня 2021 року, тобто на момент заяви координатора ОБСЄ про тверду рішучість учасників консультацій ТКГ повністю дотримуватись заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року;
- Збройні сили України чітко дотримуються заходів з посилення режиму припинення вогню, погоджених у рамках ТКГ 22 липня 2020 року.
«Під час двосторонніх консультацій Україна ще раз підтвердила свою готовність до невідкладного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи безпекової ситуації та шляхів її деескалації», — додали в делегації.
Нинішнє загострення ситуації на Донбасі почалося уранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові.
Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.
- За добу 18 лютого бойовики здійснили 66 обстрілів, 52 з яких — із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
- Унаслідок обстрілу бойовиками насосної станції Південно-Донбаського водогону мешканці низки міст Донеччини опинилися без води.