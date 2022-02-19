Загострення на Донбасі: Росія зірвала екстрене засідання ТКГ, відмовившись від участі

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Roberto Maldeno / Flickr

Росія зірвала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи, відмовившись взяти в ньому участь.

Про це повідомляє українська делегація в ТКГ.

«Вважаємо, що неучасть Російської Федерації свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітати ситуацію, а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про відданість виконанню Мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України», — заявили в делегації.

Там додали, що така позиція Росії викликає подив, адже політичні радники лідерів країн «нормандського формату» у спільній заяві 26 січня 2022 року підтримали режим припинення вогню на Донбасі, попри розбіжності з інших питань імплементації Мінських домовленостей.

Під час консультацій з координатором ОБСЄ в ТКГ українська сторона ще раз наголосила на відсутності будь-яких планів щодо проведення наступальної операції на Донбасі. На підтвердження цього Україна підкреслила:

Збройні сили України перебувають на своїх позиціях у районі проведення Операції об’єднаних сил;

ротації підрозділів ЗСУ, які могли б викликати стурбованість, не проводяться;

ударні угруповання не створюються;

техніка та озброєння ЗСУ, відведені згідно з Мінськими домовленостями, перебувають у встановлених районах і відкриті для контролю з боку ОБСЄ;

чисельність підрозділів ЗСУ, що перебувають у районі проведення ООС, не збільшена і не перевищує чисельність на 22 грудня 2021 року, тобто на момент заяви координатора ОБСЄ про тверду рішучість учасників консультацій ТКГ повністю дотримуватись заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року;

Збройні сили України чітко дотримуються заходів з посилення режиму припинення вогню, погоджених у рамках ТКГ 22 липня 2020 року.

«Під час двосторонніх консультацій Україна ще раз підтвердила свою готовність до невідкладного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи безпекової ситуації та шляхів її деескалації», — додали в делегації.

Нинішнє загострення ситуації на Донбасі почалося уранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові.

Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.