Бойовики «ЛНР» оголосили мобілізацію, чоловікам віком до 55 років заборонили виїзд з «республіки»

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

Ватажок бойовиків «ЛНР» Леонід Пасічник підписав «указ» про оголошення загальної мобілізації серед населення «республіки».

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам «ЛНР» ресурси.

Згідно з «документом», мобілізація оголошена з метою «відбиття агресії проти ЛНР, приведення військових формувань та органів, спеціальних формувань у повну бойову готовність, а також укомплектування їх особовим складом».

Крім того, повідомляється, що у звʼязку з мобілізацією усім чоловікам віком від 18 до 55 років заборонений виїзд з «ЛНР».