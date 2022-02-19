Бойовики «ЛНР» оголосили мобілізацію, чоловікам віком до 55 років заборонили виїзд з «республіки»
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- Олег Панфілович
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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images
Ватажок бойовиків «ЛНР» Леонід Пасічник підписав «указ» про оголошення загальної мобілізації серед населення «республіки».
Про це повідомляють підконтрольні бойовикам «ЛНР» ресурси.
Згідно з «документом», мобілізація оголошена з метою «відбиття агресії проти ЛНР, приведення військових формувань та органів, спеціальних формувань у повну бойову готовність, а також укомплектування їх особовим складом».
Крім того, повідомляється, що у звʼязку з мобілізацією усім чоловікам віком від 18 до 55 років заборонений виїзд з «ЛНР».
- Зранку 19 лютого стало відомо, що очільник бойовиків «ДНР» Денис Пушилін заявив, що підписав «указ» про мобілізацію у «республіці».
- Уранці 17 лютого бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.
- За добу 18 лютого бойовики здійснили 66 обстрілів, 52 з яких — із забороненої Мінськими домовленостями зброї.