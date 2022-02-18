Посольство Великої Британії тимчасово переїжджає до Львова

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Carl Court / Staff

Посольство Великої Британії тимчасово переїжджає з Києва до Львова. Там працюватиме персонал посольства.

Про це повідомляється на сайті МЗС Британії.

«Посольство Британії у Києві тимчасово переміщується. Персонал посольства працюватиме з офісу у Львові», — йдеться в повідомленні.

МЗС продовжує радити британцям покинути територію України та не подорожувати туди через високу загрозу вторгнення Росії. Консульські послуги надаватимуть лише у Львові.