Смертельна ДТП у Харкові: батькам водія Infiniti Миколи Харківського вручили підозру

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Батькам 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який є головним підозрюваним у жовтневій ДТП Харкові, вручили підозру за статтею про злісне невиконання батьківських обовʼязків (ст. 166 КК).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Розслідування встановило, що підліток з листопада 2019 по жовтень 2021 року вчинив низку адміністративних і кримінальних правопорушень, але його батько і мати не відреагували на це належним чином.

У листопаді 2019 року Харківський влаштував стрілянину із травматичного пістолета під час конфлікту з матірʼю та братом своєї однокласниці. Останні зазнали тілесних ушкоджень. Мати підлітка, не дотримуючись вимог суду, систематично виїжджала за кордон і залишала сина без нагляду.

Наразі батькам загрожує увʼязнення від 2 до 5 років.