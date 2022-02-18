ДТП із кортежем Ярославського: експертиза виявила на авто сліди приховування злочину
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Експерти Нацполіції виявили на автомобілі з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського сліди замивання. На думку правоохоронців, це може говорити про спробу приховування слідів смертельної ДТП.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
В рамках комплексних судових експертиз експерти обстежили два автомобілі Mercedes із кортежу, включаючи той, який збив людину.
«Експерти зʼясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їх елементи, а саме — передня частина, колеса та днище, були замиті. Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності», — йдеться у повідомленні.
- 9 лютого на дорозі Київ — Харків — Довжанський сталася смертельна аварія: машина з кортежу Ярославського наїхала на пішохода. На місці аварії було знайдено номерний знак кортежу «0018». Загиблим виявився 36-річний житель Харківської області.
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