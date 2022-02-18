Нідерланди погодились надати Україні військову допомогу. До неї увійдуть снайперські гвинтівки та радари

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European Council / Flickr

Уряд Нідерландів погодився поставити Україні деякі види воєнної продукції.

Про це пише телеканал NOS.

До них відносяться снайперські гвинтівки з боєприпасами, бойові каски, жилети, радари та детектори для виявлення наземних та морських мін.

Видання NL Times уточнює, що Нідерланди передадуть 3 тисячі касок та 2 тисячі жилетів. Також поставлять 30 металодетекторів для виявлення мін, саморобних вибухових пристроїв та зброї, захованих під землею. Крім того, передадуть пристрої із дистанційним керуванням для виявлення морських мін. Міноборони Нідерландів також надасть пʼять радарів виявлення зброї та два радари спостереження за полем бою для виявлення місця розташування ворожої артилерії, а також 100 снайперських гвинтівок із 30 тисячами набоїв.

Зазначається, що таким чином уряд відповів на прохання України про військову підтримку. Поставлені товари відповідають правилам Євросоюзу щодо експорту озброєнь.

«Якщо українським військовослужбовцям будуть потрібні інструкції або навчання з поводження з нідерландською технікою, Міноборони надасть їх за межами України. Солдати не поїдуть до України для бойових чи інших дій», — повідомляє телеканал.