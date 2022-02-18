Нидерланды согласились предоставить Украине военную помощь. В нее войдут снайперские винтовки и радары

Правительство Нидерландов согласилось поставить Украине некоторые виды военной продукции.

Об этом пишет телеканал NOS.

К ним относятся снайперские винтовки с боеприпасами, боевые каски, противоосколочные жилеты, радары и детекторы для обнаружения наземных мин и морских мин.

Издание NL Times уточняет, что Нидерланды передадут 3 тысячи касок и 2 тысячи жилетов. Также поставят 30 металлодетекторов для обнаружения мин, самодельных взрывных устройств и оружия, спрятанных под землей, и устройств с проводным управлением для обнаружения морских мин. Минобороны также предоставит пять радаров обнаружения оружия и два радара наблюдения за полем боя для обнаружения местоположения вражеской артиллерии, а также 100 снайперских винтовок с 30 тысячами патронов.