Очільник «ЛНР» Пасічник також оголосив евакуацію населення в Росію

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Ватажок бойовиків «ЛНР» Леонід Пасічник закликав жителів непідконтрольної Україні території Луганщини евакуюватися до Росії через «загрозу прориву Збройних сил України вглиб республіки».

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ.

«Доручаю главам територій, правоохоронним органам та надзвичайним службам організувати евакуацію соціальних обʼєктів та допомогти населенню у доставленні до прикордонних пунктів», — йдеться у заяві Пасічника.

Він додав, що Росія готова прийняти жителів «республіки» та закликав «усіх чоловіків, здатних тримати в руках зброю, стати на захист своєї землі».

У пʼятницю очільник бойовиків «ДНР» Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого починається масова евакуація населення з непідконтрольних Україні територій Донеччини до Росії через нібито плани України почати наступальну операцію.

17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що «влада» окупованої частини Донецької області може почати евакуювати місцевих жителів через можливе загострення і підготовку до провокацій.