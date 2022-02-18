Обстріли на Донбасі продовжуються: під вогонь потрапили 26 населених пунктів і колона з гумдопомогою
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Sasha Maksymenko / Flickr
Бойовики «ЛНР» і «ДНР» продовжують обстрілювати населені пункти й обʼєкти цивільної інфраструктури.
Як повідомляє штаб ООС, станом на 14:00 зафіксували вже 45 порушень режиму припинення вогню. У 34 випадках бойовики використали заборонену артилерію великого калібру. Вогонь переважно ведеться зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів і кулеметів, один раз стріляла машина БМП-2. Під обстріл потрапили 26 населених пунктів (їх список — у повідомленні штабу).
Поранених чи вбитих серед українських військових немає. Сили ООС ведуть вогонь у відповідь, щоб придушити активність бойовиків.
«Укрзалізниця» повідомляє про обстріл з артилерії станції «Скотувата» у Донецькій області. Вона тимчасово не працює, а всі працівники сховалися в укриття. Рух поїздів до станції «Фенольна» (Нью-Йорк) обмежений.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під вогонь потрапила колона з гуманітарною допомогою від представників Управління верховного комісара ООН у справах біженців, яка перебувала на КПВВ «Щастя» в Луганській області. Він показав відео моменту обстрілу і вказав, що в бік пункту вистрілили понад 60 разів. Усі люди в районі встигли сховатися — жертв немає.
- Загострення на Донбасі почалося 17 лютого. Бойовики обстріляли населені пункти майже по всій лінії розмежування (близько 30 пунктів), зокрема Врубівку, яка розташована за 15 кілометрів від неї. Поранення отримали двоє військових і щонайменше двоє цивільних.
- Українська влада наразі не бачить ознак повномасштабної операції з боку Росії, збільшення обстрілів називає масованою провокацією. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що «влада» окупованої частини Донецької області може почати евакуювати місцевих жителів через можливе загострення і підготовку до провокацій.