Обстріли на Донбасі продовжуються: під вогонь потрапили 26 населених пунктів і колона з гумдопомогою

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Sasha Maksymenko / Flickr

Бойовики «ЛНР» і «ДНР» продовжують обстрілювати населені пункти й обʼєкти цивільної інфраструктури.

Як повідомляє штаб ООС, станом на 14:00 зафіксували вже 45 порушень режиму припинення вогню. У 34 випадках бойовики використали заборонену артилерію великого калібру. Вогонь переважно ведеться зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів і кулеметів, один раз стріляла машина БМП-2. Під обстріл потрапили 26 населених пунктів (їх список — у повідомленні штабу).

Поранених чи вбитих серед українських військових немає. Сили ООС ведуть вогонь у відповідь, щоб придушити активність бойовиків.

«Укрзалізниця» повідомляє про обстріл з артилерії станції «Скотувата» у Донецькій області. Вона тимчасово не працює, а всі працівники сховалися в укриття. Рух поїздів до станції «Фенольна» (Нью-Йорк) обмежений.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під вогонь потрапила колона з гуманітарною допомогою від представників Управління верховного комісара ООН у справах біженців, яка перебувала на КПВВ «Щастя» в Луганській області. Він показав відео моменту обстрілу і вказав, що в бік пункту вистрілили понад 60 разів. Усі люди в районі встигли сховатися — жертв немає.