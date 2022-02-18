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В Україні виявили майже 35 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 4 538

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Irwan / Unsplash

В Україні за останню добу, 17 лютого, медики виявили 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (зокрема 2 879 дітей та 870 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 282 пацієнти, а напередодні — 259.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

Також за минулу добу медики вакцинували 65 089 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 649 485 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 15 071 517. Ще 25 841 людина отримала додаткову дозу, а 636 201 — бустерну.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,6 мільйона випадків COVID-19. При цьому 104 106 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,9 мільйона громадян одужали.