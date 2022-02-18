Друга українська спортсменка здала позитивну позитивну допінг-пробу на Олімпіаді в Пекіні

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В української бобслеїстки Лідії Гунько, який бере участь в Олімпійських іграх 2022 в Пекіні, виявили позитивний результат допінг-тесту. Це уже друга українка, яку тимчасово зняли зі змагань.

Про це повідомляє Міжнародне агентство тестування (ITA).

В аналізах спортсменки знайшли «метаболіт дегідрохлорметил-тестостерону 4α-хлор-18-нор-17β-гідроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3)» — це речовина внесена до забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства.

Зразок проби взяли 14 лютого, результат прийшов 17 числа. Зараз Гунько тимчасово відсторонили від змагань до вирішення питання відповідно до світового антидопінгового кодексу МОК.

Відтак спортсменці заборонено брати участь у змаганнях, тренуваннях чи будь-якій діяльності під час Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Однак україна все ще може оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді. Також вона має право запросити аналіз проби Б.

Раніше позитивну допінг-пробу здала україїнська лижниця Валентина Камінська.