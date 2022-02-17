Англійський журнал The Economist помістив на обкладинку Володимира Путіна, який стоїть у куті

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The Economist

Англійський журнал The Economist помістив на обкладинку президента Росії Володимира Путіна, який стоїть у куті і не зміг розфарбувати Україну червоним кольором.

Обкладинка зʼявилась у четвер, 17 лютого — разом із поясненням редакції.

«Він застряг у кутку. Він міг накинутися, але відступ зараз може призвести лише до нападу пізніше. [...] Навіть якщо війська відступлять, ця криза не закінчилася. І що б не сталося, війна чи не війна, Путін завдав шкоди своїй країні. [...] Без жодного пострілу, Путін опинився у центрі уваги всього світу, довівши, що Росія знову має значення. Він дестабілізував Україну і переконав, що її майбутнє — його справа», — зазначила редакція.

The Econоmist називає важливим те, що Україна, «якій останніми роками не приділяли належної уваги», зараз користується безпрецедентною дипломатичною та військовою підтримкою Заходу.

«Ці кайдани, викувані під час кризи, не зникнуть раптово, якщо російські війська відступлять. Знову ж таки, це протилежно тому, чого хотів Путін», — додали у журналі.