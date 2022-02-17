Обстріли на Донбасі: Україна просить ОБСЄ терміново скликати консультації у «мінському» форматі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Українська делегація у Тристоронній контактній групі просить ОБСЄ невідкладно скликати позачергові консультації групи з питань безпеки, а також засідання у «мінському» форматі. Причина — численні обстріли на Донбасі з боку бойовиків.
Про це українська делегація повідомила у четвер, 17 лютого, коли і розпочались обстріли.
З початку доби 17 лютого бойовики зробили понад 40 обстрілів і використовували для цього артилерію та міномети. Як результат, пошкодили будівлю дитячого садочку в районі Станиці Луганської, снаряди також влучили на двір Врубівського ліцею. В обох будівлях під час обстрілів перебували діти, учні та персонал.
Крім цього, під час обстрілів бойовики пошкодили житлові будинки та обʼєкти інфраструктури. Поранення загалом отримали троє мирних жителів.
- Уранці 17 лютого бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. Поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема український військовий.
- Президент Володимир Зеленський та очільник МЗС Дмитро Кулеба назвали це провокацією і закликали Захід засудити порушення Росією перемир’я.