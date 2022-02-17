Президент Франції оголосив про повне виведення військ з Малі

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Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про виведення французьких і союзних військ з Малі, які проводили контртерористичну операцію «Бархан». Рішення ухвалили на тлі розбіжностей із правлячим режимом.

Як повідомляє France 24, після майже 10 років перебування у країні війська Франції покинуть Малі протягом 4—6 місяців. Вони перебазуються на територію сусіднього Нігеру.

«Ми не можемо залишатися залученими до воєнних дій разом із малійською владою, з якою ми не поділяємо стратегію та цілі», — заявив Макрон.

При цьому він зазначив, що боротьба з терористами не ляже на плечі Африки. Африканський союз отримуватиме допомогу.

Разом із військами Франції регіон залишають сили Канади та низки європейських країн.