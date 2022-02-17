Бойовики обстріляли Станицю Луганську. Снаряд потрапив у дитячий садок

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Російські бойовики на Луганщині у четвер, 17 лютого, приблизно о 09:00 розпочали обстріл Станиці Луганської. Окупанти пробили стіну у дитячому садку, три виховательки отримали контузію.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердив керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.

За словами Зінченка, обстріл розпочався приблизно о 9 ранку та тривав близько сорока хвилин. Наразі місцеві чекають на повідомлення про початок тиші.

Постраждалих доправили до лікарні, вони перебувають у шоковому стані. Серед дітей поранених та травмованих немає, бо снаряд влучив у музичну залу, де не проходили заняття.

На місці події працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Міністерство оборони Росії 15 лютого оголосило про початок відводу військ у місця постійної дислокації через наближення закінчення навчань. Нібито почали відводити війська Південного і Західного військових округів. Сьогодні, 16 лютого, військове відомство РФ заявило про відведення частини військ з окупованого Криму. Навчання військ РФ при цьому продовжуються. У Білорусі залишаються війська Східного військового округу і десантники. 16 лютого голова МЗС Білорусі заявив, що всі військові Росії після навчань «Союзна рішучість» залишать країну. Навчання закінчуються 20 лютого.