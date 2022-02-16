Український супутник «Січ-2-30» встановив стабільний зв’язок із Землею
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Український супутник «Січ-2-30» встановив стабільний зв’язок із Землею. Він з’явився в базі даних Космічних військ США.
Про це у своєму Facebook написав нардеп від «Слуги народу», член комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук.
«У базі даних Космічних військ США стала відображатись інформація про ідентифікацію нашого супутника! Це означає, що відбувся сталий звʼязок (або їх серія) із супутником завдяки багатоденним зусиллям фахівців Національного центру управління та випробувань космічних засобів (з чим їх і вітаємо!), унаслідок чого вдалось визначити його як один з космічних обʼєктів, який до цього мав тільки умовну назву», — зазначив він.
За його словами, у каталозі він вже відображається як супутник Sich-2-30. Грищук також розповів, що наразі продовжуються льотно-конструкторські випробування супутника, які мають завершити в березні.
- 13 січня «Січ-2-30» запустили у США з мису Канаверал. Після запуску Національний центр управління та випробувань космічних засобів України успішно провів перший сеанс зв’язку із супутником.
- Наприкінці січня в КБ «Південне» пояснили інформацію про те, що супутник нібито «загубився». Як пояснили в бюро, через низку зовнішніх чинників, які пов’язані з особливостями кластерного запуску, під час перших сеансів не вдалося встановити стійкий зв’язок із супутником. У зв’язку з цим не вдалося своєчасно та вдало розмістити його. Однак супутник перезавантажився на орбіті та поновив зв’язок із Землею. Нині він працює у щадному режимі.
- «Січ-2-30» — це перший за 11 років власний супутник України на орбіті. Його розробили в рамках Національної космічної програми України для отримання цифрових зображень поверхні Землі.