Зеленський посилив санкції проти ресурсів Шарія та головреда «Страна.ua» Гужви

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Facebook / Анатолий Шарий

Президент Володимир Зеленський посилив санкції проти ресурсів, повʼязаних з блогера Анатолія Шарія та головного редактора «Страна.ua» Ігоря Гужви.

Про це йдеться у відповідному указі.

Згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони, крім основних доменів «Шарій.Нет» і «Страна.ua», блокується також доступ до вебресурсів та сервісів, аналогічних за змістом (наприклад, сайти-«дзеркала»).

Також посилено санкції проти заступника так званого генерального прокурора «ЛНР» Вадима Лященка та трьох членів так званих територіальних виборчих комісій, створених окупаційною адміністрацією в Криму. Крім того, РНБО змінила пакет санкцій щодо зареєстрованої в США авіакомпанії Alpha Bravo Aviation LLC, на яку було переоформлено один із літаків, які раніше літав за маршрутом Київ - Москва.