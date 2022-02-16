На «Суспільному» розповіли, що самі дискваліфікували співачку Alina Pash через підроблену довідку
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Instagram / Alina Pash
На телеканалі «Суспільне» повідомили, що самі дискваліфікували співачку Alina Pash за порушення правил відбору. Натомість вона заявила, що сама відмовилася від участі у «Євробаченні».
Про це повідомляється на сайті Суспільного мовника.
Там пояснили, що отримали від Державної прикордонної служби відповідь про те, що надана співачкою довідка ніколи не створювалася та не видавалась. Тому на «Суспільному» визнали порушення Alina Pash правила 3.4, яке забороняє подавати учасником недостовірну інформацію або приховувати її.
Суспільний мовник зазначає, що сама співачка погодилася із рішенням про припинення її участі у відборі.
У такому випадку «Суспільне» має право самостійно визначити представника від України на «Євробаченні» зі списку фіналістів.
Перед тим співачка Alina Pash повідомила, що вирішила зняти свою кандидатуру як представника України на «Євробаченні». Вона заявила, що більше не хоче брати участь у цій «брудній історії».
- Aліна Паш 12 лютого перемогла в Нацвідборі на «Євробачення-2022», фінал якого відбудеться 14 травня у Турині. На тлі цього спалахнув скандал через поїздку співачки до окупованого Криму, а деякі активісти звинуватили її в симпатії до Росії через світлини з Москви.
- Наступного дня на телеканалі «Суспільне» оприлюднили відповіді від Державної прикордонної служби з приводу поїздки співачки Alina Pash до анексованого Криму. У відомстві повідомили, що вона в’їхала та виїхала через український КПВВ. Однак згодом у соцмережах з’явилися підозри, що ця довідка є підробленою. Тому «Суспільне» звернулося до ДПСУ з проханням підтвердити її справжність. У ДПСУ підтвердили, що таку довідку не видавали, а саме відомство зберігає інформацію лише протягом пʼяти років.
- У команді співачки повідомили, що довідку отримав член її команди, але там не дізнавалися, яким чином він її отримав. Через цей скандал Alina Pash повідомила, що розірвала відносини зі своїм директором.