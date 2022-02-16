Довідку видати неможливо. Alina Pash самостійно звернулася до прикордонної служби й опублікувала документи

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Flickr / Oli Zitch

Співачка Alina Pash, яка перемогла в Національному відборі на «Євробачення», самостійно звернулася до Державної прикордоннної служби, щоб отримати довідку про перетин адмінмежі з Кримом. Однак прикордонники відповіли, що таку довідку наразі видати неможливо, оскільки сплив термін зберігання даних — 5 років.

У тексті документа, який опублікувала сама співачка, ідеться, що прикордонна служба зберігає усі дані впродовж пʼяти років.

«Як і обіцяла, перше, що ми зробили — з’ясували всередині команди обставини, які дали підстави для заяви речника ДПСУ про нелегітимну довідку. Виявилося, що поки ми чекали офіційну відповідь на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якомога швидше і обрав не той шлях, який би погодила я чи будь-хто інший з нас», — написала Паш.

Вона пояснила, що побачила просто довідку і не здогадувалася про її підробку, оскільки там були вказані справжні дати вʼїзду до тимчасово окупованого Криму і КПВВ «Чаплинка».

«Підстав вважати, що довідка не є справжня, ніхто з команди не мав. Якщо довідка, передана членом нашої команди Суспільному мовнику, підроблена чи несправжня, свої висновки мають зробити правоохоронні органи та суд. Зі свого боку ми готові допомагати у встановленні істини», — уточнила артистка.

Вона вибачилася за інцидент і повідомила, що розірвала стосунки зі своїм директором.

«Відповідь на свій власний запит до ДПСУ я отримала сьогодні об 11:00. Наразі довідка у Суспільного мовника. Далі буде», — резюмувала Аліна Паш.