Канада та Кіпр спрощують вʼїзд для вакцинованих туристів

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Канада з 28 лютого спростить вʼїзд до країни для вакцинованих від коронавірусу туристів.

Про це пише Reuters.

Уряд країни скасував вимогу здавати ПЛР-тест за 72 години до прибуття. Тепер достатньо надати довідку про негативний експрес-тест на антиген, який має бути проведений не раніше ніж за 24 години до вʼїзду.

Крім того, бюро інформації уряду Кіпру повідомило, що з понеділка, 21 лютого, вакцинованим туристам перед прибуттям до країни більше не знадобиться проходити тестування.