Напередодні «дня вторгнення» Reuters запустив трансляцію з Майдану, де прозвучав гімн СРСР. В агентстві пояснили
- Автор:
- Софія Телішевська
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У ніч з 15 на 16 лютого, коли американські медіа прогнозували вторгнення Росії в Україну, британське агентство Reuters запустило пряму трансляцію з Майдану. Відео вони титрували надписом «Вид на київський Майдан на тлі російсько-української кризи», а під час стриму пролунав гімн СРСР.
У суспільстві виникло обурення з цього приводу, мовляв, медіа сіють паніку та ще й не фільтрують, що потрапляє у трансляцію. Продюсер TV Reuters в Україні Сергій Каразій пояснив, чому так сталося.
Він наголосив, що агентство не може контролювати фонові звуки під час включення, а сам стрим запустили, щоб показати ситуацію в Україні.
«Майдан — це символ і серце України. Ракурс і місце вибирав я сам. Камера, як легко зрозуміти, встановлена на балконі готелю «Україна». Працює в автоматичному режимі. Без оператора. За те, що відбувається в кадрі ми, зрозуміло ж, не можемо нести відповідальність», — пояснив журналіст.
Також Каразій наголосив, що на сервіс Reuters підписані тисячі видань по всьому світу, а тема України є передовою в інформаційному просторі.
«Редактори хочуть показати своїм читачам/глядачам, як ця Україна виглядає. Лайв з Майдану, який ми запустили днів 5 тому, включають час від часу у свої випуски новин практично всі телеканали», — підсумував продюсер.
Водночас британська газета The Sun, яка напередодні повідомила, що Росія вторгнеться в Україну о 03:00 за Києвом 16 лютого, повністю переписала статтю. Тепер журналісти пишуть, що ніч минула спокійно.
Раніше у заголовку було, що Росія нібито збирається напасти на Україну вже завтра [16 лютого] о 1 годині ночі за британським часом. Зараз же публікація має заголовок «Розвідка США стверджує, що Росія готова в будь-який момент вторгнутися в Україну з масованим ракетним ударом і 200 000 військовослужбовців».
- 15 лютого Міністерство оборони Росії оголосило про початок відводу військ у місця постійної дислокації через наближення закінчення навчань.
- За даними розвідок України і союзників, Росія біля кордонів України зібрала понад 150 тисяч військових і значну кількість техніки. Західні ЗМІ писали, що вторгнення може розпочатися 15 чи 16 лютого, але офіційні особи США кажуть, що точної дати ніхто не знає. Група Conflict Intelligence Team 14 лютого повідомила, що Росія завершує підготовку до вторгнення.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що масштабного вторгнення військ Росії на цьому тижні не буде.