Попит та справність ГТС: Путін назвав дві умови, за яких Росія продовжить транзит газу через Україну

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Немеш Янош / УНІАН

Президент Росії Володимир Путін назвав дві умови, за яких РФ продовжить транзит газу через Україну після завершення контракту у 2024 році. Він пояснив, що для цього має бути попит на газ у Європі, а українська газотранспортна система повинна бути справною.

Про це він заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

«Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року. Звичайно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно, а сама газотранспортна система буде у справному технічному стані», — підкреслив Путін.

Він також знову заявив, що газопровід «Північний потік — 2» є винятково комерційним проєктом і він не має жодного «політичного забарвлення».