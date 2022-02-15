Попит та справність ГТС: Путін назвав дві умови, за яких Росія продовжить транзит газу через Україну
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Немеш Янош / УНІАН
Президент Росії Володимир Путін назвав дві умови, за яких РФ продовжить транзит газу через Україну після завершення контракту у 2024 році. Він пояснив, що для цього має бути попит на газ у Європі, а українська газотранспортна система повинна бути справною.
Про це він заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
«Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року. Звичайно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно, а сама газотранспортна система буде у справному технічному стані», — підкреслив Путін.
Він також знову заявив, що газопровід «Північний потік — 2» є винятково комерційним проєктом і він не має жодного «політичного забарвлення».
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2» . Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- 10 вересня будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід складається з двох ниток протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- 16 листопада Федеральне агентство мереж Німеччини призупинило сертифікацію газопроводу. Регулятор зазначив, що сертифікація оператора «Північного потоку — 2» можлива тільки в разі, якщо оператор створений в організаційно-правовій формі, яка відповідає законодавству Німеччини. Там додали, що оператор газопроводу компанія Nord Stream 2 AG вирішила не змінювати форму, а створити для німецької частини газопроводу дочірню компанію відповідно до законодавства Німеччини.