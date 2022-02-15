«Маємо зробити все для розвʼязання проблем Донбасу». Путін відреагував на звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР»

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Россия 1 / Youtube

Президент Росії Володимир Путін заявив, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно в першу чергу виконати Мінські домовленості.

Так російський лідер прокоментував звернення Державної думи до нього із проханням визнати незалежність самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

«Ми повинні зробити все для розвʼязання проблем Донбасу, але перш за все виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання Мінських угод», — сказав Путін на брифінгу після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За його словами, Росія розраховує, що США, а також європейські країни, насамперед Німеччина та Франція, «вплинуть на київську владу» для вирішення цього питання.

Своєю чергою Шольц розкритикував звернення Держдуми. «Якщо рішення Держдуми стане реальністю, це буде порушенням Мінського процесу. Це буде політична катастрофа» — заявив канцлер Німеччини на спільному з Путіним брифінгу.