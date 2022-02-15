Маск пожертвував на благодійність акції Tesla вартістю у $5,7 мільярда

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Глава та засновник Tesla Ілон Маск у листопаді минулого року пожертвував понад 5 мільйонів акцій компанії на благодійність.

Про це пише Reuters.

Інформацію про передачу акція розкрила Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) у понеділок. Вартість пожертвуваних цінних паперів склала $5,7 мільярда. У документах не розкривається назва благодійної організації, яка отримала пожертвування.

Аналітики стверджують, що Маск отримає податкову вигоду, подарувавши акції Tesla, оскільки цінні папери, пожертвувані на благодійність, не обкладаються податком на приріст капіталу, як у випадку їхнього продажу.

Науковець Інституту політичних досліджень Боб Лорд припустив, що Маск міг передати акції посередникам, таким як donor-advised fund, а не безпосередньо благодійним організаціям.