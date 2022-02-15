В Україні щороку у тисячі дітей виявляють рак. МОЗ назвав основні симптоми
- Автор:
- Софія Телішевська
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Михайло Мельниченко / «Бабель»
В Україні щороку діагностують майже тисячу нових випадків онкологічних хвороб у дітей. Найбільш поширеними онконедугами є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
«Рак у дитячому віці, зазвичай, неможливо попередити або виявити за допомогою скринінгу. Так само визначити причини виникнення онкологічних захворювань у дітей здебільшого неможливо», — зазначив міністр.
Він додав, що у 2022 році МОЗ збільшив тарифи, за якими Національна служба здоров’я оплачує медичні послуги лікарням, які лікують онкохворих дітей.
Зокрема, тариф на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей за рік збільшився на 40% — до 128 тисяч гривень; на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкогематологічних захворювань (лейкемія, лімфома) на 37% — до 224 тисяч гривень.
Наразі в Україні дітям з онкологією проводять безоплатну трансплантацію кісткового мозку. «Від початку цього року наші лікарі вже здійснено 8 трансплантацій кісткового мозку дітям. За 2021 рік вдалося зробити 77 таких трансплантацій», — зазначив Ляшко і назвав основні тривожні симптоми недуги:
- тривала й безпричинна втрата ваги;
- часті головні болі, що супроводжуються ранковим блюванням;
- набряки, постійні болі в кістках, суглобах, у спині або в ногах;
- ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза чи пахв, збільшення лімфовузлів;
- поява синців або висипки на шкірі;
- часто повторювані інфекційні захворювання;
- біляста смужка за зіницею в оці дитини;
- постійна нудота чи блювання без нудоти;
- постійна втома і помітна блідість шкіри;
- періодичне чи постійне підвищення температури без видимих на те причин.
Один або кілька таких симптомів у дитини є приводом для батьків негайно звернутися до педіатра, наголосив міністр.
- За 2021 рік в лікарнях України медики провели 234 трансплантації — це більше, ніж за весь час незалежності країни.
- Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з квітня 2019 року, відколи набув чинності відповідний закон. Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини. Крім того, у додатку «Дія» з’явиться розділ, де можна буде залишити заяву про згоду стати донором після смерті.