У Маріуполі обрали місце для будівництва нового аеропорту

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У Маріупольському районі обрали місце для будівництва аеропорту — воно за кілометр від села Юрʼївка.

Про це 14 лютого місцевому виданню pr.ua розповів заступник міського голови Маріуполя Сергій Захаров.

На цьому місці вже існує злітна смуга для літаків сільгоспавіації. Наразі місцева влада очікує на остаточне рішення міжнародної комісії цивільної авіації ICAO.

Юрʼївка розташована на відстані понад 30 кілометрів від Маріуполя, а Маріуполь від лінії розмежування ще на відстані десятків кілометрів, сумарно – близько 70—75 кілометрів.

Всього розглядали три місця для будівництва місцевого аеропорту: у районі Мангуша, Стародубівки та Юрʼївки. Спеціалізована комісія провела дослідження та вирішила, що останній варіант підходить найбільше за різними параметрами — кути нахилу при зльотах, посадках тощо. На будівництво виділять приблизно $120 мільйонів.

У жовтні міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомляв, що на підконтрольному Донбасі планують збудувати ще один аеропорт — в районі міст Слов’янськ та Краматорськ. Як варіант розглядають місто Святогірськ. Міністр обіцяв збудувати їх за два роки.