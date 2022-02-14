Москва бачить шанси на домовленості щодо гарантій безпеки для себе. Лавров запропонував Путіну йти дипломатичним шляхом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Прес-служба Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що РФ має шанси на домовленості з країнами Заходу з питання так званих гарантій безпеки.
Про це повідомляють «Радіо Свобода» і Reuters.
На пряме запитання Путіна, чи є шанси домовиться, або ж Захід хоче втягнути Росію у тривалі переговори, Лавров відповів: «Шанси на домовленості є. Мені здається, що наші можливості не вичерпані. На даному етапі я запропонував би продовжувати і нарощувати їх».
За словами Лаврова, останні зустрічі і розмови Путіна з лідерами країн показують, що дипломатія ще не вичерпала себе на тлі підвищення ризиків для України з боку РФ. Він заявив, що США готові обговорювати контроль над озброєнням, питання розміщення ракет, але НАТО загалом не має наміру відмовлятися від України в Альянсі.
Наразі МЗС РФ готує відповіді на пропозиції США і НАТО. Путін же доручив Лаврову продовжити консультації із Заходом.
- Накопичуючи війська навколо України РФ вимагає від країн НАТО нерозширення на схід, гарантії нерозміщення там ракет і відмову від прийняття до Альянсу України, Грузії і Молдови. НАТО від політики відкритих дверей відмовлятися не хоче.
- За даними розвідок України і союзників, Росія біля кордонів України зібрала понад 130 тисяч військових та значну кількість техніки. Західні ЗМІ писали, що вторгнення може розпочатися 15 чи 16 лютого, але офіційні особи США кажуть, що точної дати ніхто не знає.