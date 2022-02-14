МАУ на вимогу лізингодавців відправляє пʼять літаків до Іспанії через загрозу вторгнення Росії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Fly UIA
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» на вимогу лізингодавців відправляє 5 літаків до Іспанії через безпекову ситуацію в Україні.
Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
«У зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. У зв’язку з цим МАУ на вимогу лізингодавців відправляє 5 літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії», — повідомила компанія.
Окрім цього два літаки МАУ відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда. Авіакомпанія обіцяє надалі повідомляти про будь-які зміни. Також компанія нагадала, що пасажири мають змогу безкоштовно змінити дату вильоту у разі наявності оригінального тарифу, скориставшись онлайн-сервісом «Керування бронюванням».
- 12 лютого на тлі можливого російського вторгнення нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в Україну. Коли авіакомпанія відновить польоти, наразі невідомо. Паралельно український авіаперевізник SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14—16 лютого через вимогу лізингодавців повернути літаки на територію Європейського Союзу.
- Того ж дня британська страхова компанія повідомила українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України — через загрозу російської агресії. У звʼязку з цим власники повітряних суден (лізингодавці) вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію Європейського Союзу.
- 13 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати кошти для створення спеціального фонду для покриття страхування іноземних літаків. На цей фонд виділять майже 17 млрд гривень.