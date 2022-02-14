Греція порадила своїм громадянам виїхати з України та скоротила штат посольства в Києві
- Автор:
- Олег Панфілович
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Matt Artz / Unsplash
Міністерство закордонних справ Греції порекомендувало своїм громадянам негайно залишити територію України через загрозу російського вторгнення.
Про це повідомляє сайт відомства.
Громадянам Греції, які ще не виїхали з України, рекомендується негайно повідомити свої контактні дані посольству в Києві. При цьому наголошується, що штат київського посольства скорочений до необхідного. Водночас МЗС Греції вирішило посилити штат генконсульства в Маріуполі.
- Через скупчення російських військ понад 28 країн закликали своїх громадян виїхати з України.
- На тлі загрози вторгнення військ Росії посольства до Львова із Києва переводять Австралія та Канада. США скоротили персонал посольства і зупинили консульські послуги в Києві. Японія, як і Ізраїль, евакуювали сімʼї дипломатів і співробітників посольств.