Греція порадила своїм громадянам виїхати з України та скоротила штат посольства в Києві

Новини

Matt Artz / Unsplash

Міністерство закордонних справ Греції порекомендувало своїм громадянам негайно залишити територію України через загрозу російського вторгнення.

Про це повідомляє сайт відомства.

Громадянам Греції, які ще не виїхали з України, рекомендується негайно повідомити свої контактні дані посольству в Києві. При цьому наголошується, що штат київського посольства скорочений до необхідного. Водночас МЗС Греції вирішило посилити штат генконсульства в Маріуполі.