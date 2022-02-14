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В Україні виявили понад 16 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 2 293

Автор:
Софія Телішевська
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Irwan / Unsplash

В Україні за останню добу, 13 лютого, медики виявили 16 993 нових випадки коронавірусної хвороби (зокрема 1 447 дітей та 252 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 142 пацієнти, а напередодні — 140.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,5 мільйона випадків COVID-19. При цьому 102 950 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,7 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 18 938 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 577 694 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 958 214. Ще 23 748 людей отримали додаткову дозу, а 567 242 — бустерну.