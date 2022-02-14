США публікувають дані розвідки, «аби відвернути війну, а не розпочати її»

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Радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван стверджує, що США роблять публічними дані розвідки про імовірність нападу Росії на територію України, «аби відвернути війну, а не розпочати її».

Про це він сказав він в ефірі телеканалу CNN.

Салліван наполягає, що такий підхід заслуговує на більшу довіру, ніж виявляє суспільство.

«Ми не можемо точно передбачити день, але ми певний час говорили, що ми знаходимося в тому часовому інтервалі, коли вторгнення, масштабні військові дії Росії в Україні можуть тепер розпочатися будь-якого дня», — наголосив радник президента США.

Американська розвідка не виключає варіант, що Росія може розпочати напад під чужим прапором як привід для вторгнення.

За його словами, Білий дім усе ще гадає, що Росія обере дипломатичний шлях врегулювання ситуації. Водночас він укотре закликав американців виїхати з України, мовляв, у разі вторгнення РФ «військової евакуації» не буде.