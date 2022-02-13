У Зеленського анонсували сьогодні телефонну розмову з Байденом

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з президентом США Джо Байденом 13 лютого.

Про це повідомив у своєму Facebook речник Зеленського Сергій Никифоров.

«Шановні колеги, у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом», — написав він.

Точного часу розмови та скільки вона триватиме Никифоров не зазначив.

Напередодні Байден провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними Білого дому, Байден чітко дав зрозуміти Путіну, що нове вторгнення в Україну завдасть Росії непоправних економічних і людських втрат. За його словами, початок війни зруйнує становище Росії на геополітичній мапі, тому Байден застеріг Кремль від планів наступу та підтвердив готовність США і союзників до різних сценаріїв.