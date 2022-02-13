У Зеленского анонсировали сегодня телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Джо Байденом 13 февраля.
Об этом сообщил в своем Facebook спикер Зеленского Сергей Никифоров.
«Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом», — написал он.
Точного времени разговора и сколько он продлится Никифоров не указал.
Накануне Байден провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным Белого дома, Байден четко дал понять Путину, что новое вторжение в Украину нанесет России непоправимые экономические и человеческие потери. По его словам, начало войны разрушит положение России на геополитической карте, поэтому Байден предостерег Кремль от планов наступления и подтвердил готовность США и союзников к разным сценариям.
- 11 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление, скорее всего, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения — но это еще не точно, ведь Штаты точно не знают ни формы, ни даты вторжения.
- Через 30 минут после пресс-конференции Салливана американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванные чиновники сообщило, что «любые действия могут начаться уже во вторник [15 февраля]». Вероятно, действия будут включать либо провокацию на Донбассе, либо нападение на Киев.
- После этого немецкое издание Der Spiegel написало, что ЦРУ и американские военные сообщили немецкому правительству и другим странам НАТО об опасениях, что новое вторжение может произойти «уже в следующую среду», 16 февраля. Американское Politico со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден уведомил союзников о возможном вторжении 16 февраля.
- Перед этим CNN со ссылкой на ряд источников в Администрации президента США Джо Байдена написало, что американская разведка намеренно распространяет «тревожные прогнозы» по поводу возможного вторжения России в Украину и постоянно рассказывает о новых планах РФ для того, чтобы сдерживать ее от атаки. Таким образом там хотят показать Кремлю, что знают об их планах.
- В то же время, у президента Украины Владимира Зеленского нет точной информации, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину в середине февраля.