У Зеленского анонсировали сегодня телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Джо Байденом 13 февраля.

Об этом сообщил в своем Facebook спикер Зеленского Сергей Никифоров.

«Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом», — написал он.

Точного времени разговора и сколько он продлится Никифоров не указал.

Накануне Байден провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным Белого дома, Байден четко дал понять Путину, что новое вторжение в Украину нанесет России непоправимые экономические и человеческие потери. По его словам, начало войны разрушит положение России на геополитической карте, поэтому Байден предостерег Кремль от планов наступления и подтвердил готовность США и союзников к разным сценариям.