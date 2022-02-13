До України прибули ПЗРК Stinger від Литви

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До України прибув літак з військовою допомогою від Литви. Зокрема, на їхньому борту привезли переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«12—13 лютого до України доправлялась військова допомога від Литви. До Києва прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція. Дякую уряду Литви, всьому литовському народу та особисто великому другу України міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу за допомогу!» — зазначив він.

Резніков висловив впевненість, що саме військова дипломатія сьогодні є «однією із ключових запорук відносин між країнами». Він пояснив, що саме завдяки постійним зустрічам та телефонним розмовам Україна наразі отримує безпрецедентну підтримку.

Військова допомога від Литви прибула до України на літаку Boeing C-17 за програмою НАТО Strategic Airlift Capability (SAC). У ній беруть участь 12 держав, які спільно закупили три літаки для оперативних військових перевезень. Літаки розташовані на авіабазі в Угорщині і саме ця країна є «головною» в цій програмі — літаки зареєстровані в Угорщині та мають національні знаки угорських військових літаків. Натомість кожна держава-учасник програми має гарантовану кількість доступних льотних годин, які можуть використовуватися для власних потреб.