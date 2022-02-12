На тлі інформаційного напруження 28 країн рекомендували своїм громадянам виїхати з України — повний список

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Ashim D’Silva / Unsplash

Державний департамент США наказав своїм дипломатам, які не працюють на критично важливих посадах, виїхати з посольства США у Києві, а перед цим глава Білого дому Джо Байден закликав американців «зараз покинути Україну».

Після цих заяв міністерства закордонних справ низки держав одне за одним почали випускати попередження для своїх громадян [не дипломатів] із рекомендаціями залишити Україну та скасувати свої подорожі туди.

Наразі такі рекомендації видали 28 країн, зокрема:

Що стосується дипломатів, то ще 24 січня Держдеп США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців та наказав виїхати членам родин держслужбовців із посольства в Києві. Аналогічне рішення тоді ухвалили й Велика Британія, Австралія та Німеччина, Канада та Ізраїль.

Водночас у Європейському Союзі запевнили, що не закривають свої представництва в Україні і вони продовжують працювати. Те саме стосується і посольств країн-членів ЄС.

Українська влада запевняє дипломатичні відомства, що ситуація контрольована і в Україні безпечно.

За даними МЗС, на території України працюють 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.