У ЄС запевнили, що не закривають в Україні свої представництва та посольства країн-членів

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У Європейському Союзі запевнили, що не закривають свої представництва в Україні і вони продовжують працювати. Те саме стосується і посольств країн-членів ЄС.

Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

«ЄС та його держави-члени координують свої дії з урахуванням поточних загроз Україні. Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються у Києві та продовжують працювати для підтримки громадян ЄС та у співпраці з українською владою», — пояснив він.

За словами Борреля, присутність персоналу у посольствах та представництвах, а також рекомендації для поїздок громадян ЄС в Україну корегуються відповідно до всіх обставин.

Також він підкреслив, що ЄС підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, а будь-яка подальша агресія проти України призведе до «масивних наслідків».