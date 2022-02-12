Джо Байден та Володимир Путін понад годину розмовляли про можливе вторгнення Росії на територію України

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Президент США Джо Байден та лідер Росії Володимир Путін 12 лютого увечері провели телефонну розмову, яка тривала 62 хвилини. Сторони обговорили ситуацію навколо нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на ком'юніке Білого дому.

За даними Білого дому, Байден чітко давав зрозуміти Путіну, що нове вторгнення в Україну завдасть Росії непоправних економічних та людських втрат. За його словами, початок війни зруйнує ставновище Росії на геополітичній мапі, тому Байден застеріг Кремль від планів наступу та підтвердив готовність США та союзників до різних сценаріїв.

Своє бачення розмови Росія ще не опублікувала.