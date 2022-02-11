Іноземні міністерства масово закликають їхати з України через ризик вторгнення. Ось список країн

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Сьогодні, 11 січня, Міністерства закордонних справ низки держав одна за одною почали випускати попередження для своїх громадян із закликами терміново залишити Україну і відмовитися від поїздок. Рішення продиктоване ризиками вторгнення військ Росії.

Відповідні попередження опублікували МЗС Японії, Південної Кореї, Нідерландів, Чорногорії, Великої Британії, Норвегії, Латвії та Ізраїлю, яке також оголосило про евакуацію сімей дипломатів і співробітників посольства у Києві.

Днем раніше президент США Джо Байден в інтервʼю NBC News закликав американських громадян «негайно покинути» Україну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

На території України знаходяться 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.