Батальйони тероборони у 13 областях укомплектовані на 70%. Загальна кількість ТрО становитиме 2 млн громадян

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що на сьогодні у 13 прикордонних областях батальйони територіальної оборони укомплектовані на понад 70%. До кінця березня їх укомплектують на 90%.

Про це повідомляє Офіс президента.

«Мета всього цього — щоб опір був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці і в кожному будинку», — сказав Залужний, зазначивши, що на кінець березня планується мати не менше ніж 70% резервістів, які проходитимуть масову військову підготовку.

«Нас цікавить півтора-два мільйони досить мотивованих громадян, які бажають захистити свій будинок, сімʼю, країну, яких ми маємо підготувати», — додав Залужний.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов також заявив за підсумками засідання РНБО, що сили ТрО мають налічувати 2 мільйони українців.