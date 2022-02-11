Батальйони тероборони у 13 областях укомплектовані на 70%. Загальна кількість ТрО становитиме 2 млн громадян
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що на сьогодні у 13 прикордонних областях батальйони територіальної оборони укомплектовані на понад 70%. До кінця березня їх укомплектують на 90%.
Про це повідомляє Офіс президента.
«Мета всього цього — щоб опір був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці і в кожному будинку», — сказав Залужний, зазначивши, що на кінець березня планується мати не менше ніж 70% резервістів, які проходитимуть масову військову підготовку.
«Нас цікавить півтора-два мільйони досить мотивованих громадян, які бажають захистити свій будинок, сімʼю, країну, яких ми маємо підготувати», — додав Залужний.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов також заявив за підсумками засідання РНБО, що сили ТрО мають налічувати 2 мільйони українців.
- Із січня 2022 року в Україні набув чинності закон про тероборону. На тлі загрози вторгнення військ Росії в Україні розгортають штаби ТрО та поповнюють підрозділи.
- Наразі формуються 25 бригад, які обʼєднуватимуть понад 150 батальйонів — по одному на кожен район.
- Напередодні до Ради внесли закон, який пропонує дозволити використовувати тероборону в районах бойових дій разом із військами.