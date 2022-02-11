Працівники СБУ приїхали у село Рівненщини через незаконний видобуток бурштину. На них із сокирами напали місцеві жителі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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СБУ
Співробітники Служби безпеки України у четвер, 10 лютого, проводили слідчі дії у селі Єльне Рівненської області через незаконний видобуток бурштину, однак на них із сокирами напали місцеві мешканці. Силовики у відповідь застосували зброю.
Пояснення щодо інциденту СБУ оприлюднила у пʼятницю, 11 лютого.
Місцеві мешканці пішли на силовиків із сокирами, холодною та травматичною зброєю. Чоловіки не реагували на вимоги працівників СБУ і поранили кількох із них. Силовики у відповідь застосували зброю. Як результат — пʼятьох місцевих мешканців та трьох працівників СБУ поранено. Небезпеки їх життю немає, після медичної допомоги четверо від госпіталізації відмовились.
Через інцидент із нападом на працівників СБУ поліція відкрила провадження. Служба безпеки також встановила місцевих мешканців, які займалися незаконним видобутком бурштину. Проти них відкрили кримінальне провадження.
- У вересні 2020 року СБУ заблокувала контрабанду бурштину з Рівненської області в Азію. Вилучили понад 800 кг на мільйони гривень. До цього СБУ показала масштаби розкопок бурштину в лісгоспі Рівненської області.
- У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що регулює видобуток бурштину в Україні. Крім кримінальної відповідальності за незаконне видобування, документ передбачає і видачу дозволів на користування надрами на певних земельних ділянках.