Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід для Петра Порошенка у вигляді особистого зобов’язання

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УНІАН

Колегія суддів Київського апеляційного суду залишила в силі запобіжний захід обраний народному депутату Петру Порошенку у справі про торгівлю вугіллям з окупованими територіями. Ідеться про збереження особистого зобов’язання.

Про це суддя оголосив під час засідання.

Особисте зобов'язання є найбільш м’яким запобіжним заходом. Відповідно до нього, підозрюваний має виконувати обов'язки, покладені на нього судом:

не виїжджати із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти про зміну роботи або місця проживання;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Прокуратури просили взяти Петра Порошенка під варту на два місяці з можливістю застави у мільярд гривень.