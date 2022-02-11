На Олімпійських іграх у Пекіні встановили чотири світові рекорди

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На Олімпійських іграх у Пекіні встановили вже чотири світові рекорди.

Так сьогодні, 11 лютого, шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул на дистанції 10 тисяч метрів дійшов до фіналу за 12 хвилин 30,74 секунди, побивши попередній рекорд (який також належав йому) — 12 хвилин 32,95 секунди.

Для Ван дер Пула це друге золото Олімпіади-2022: першу медаль він отримав 6 лютого на дистанції 5 000 метрів, оновивши олімпійський рекорд (6 хвилин 8,84 секунди). Ця медаль стала першим золотом для Швеції з 1988 року.

Ще один рекорд сьогодні встановила нідерландська шорт-трекістка Сюзанне Схюлтінг, яка фінішувала у чвертьфіналі змагань на дистанції 1 000 метрів за 1 хвилину 26,514 секунди та забезпечила собі місце у півфіналі.