Журналісти опублікували відео з кортежем Ярославського після ДТП під Харковом
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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УНІАН
Журналісти «Української правди» опублікували відео з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського у ніч проти 10 лютого після ДТП у Харківській області, в якій загинула людина.
Фрагмент запису з камер відеоспостереження опублікували на YouTube-каналі видання.
Як видно на запису, у кортежі було два автомобілі, які рухалися на відстані один від одного. На відео зафіксовано час — із 22:56 до 22:59.
На записі не видно, хто був за кермом автомобілів.
Тим часом агентство Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомило, що в рамках розслідування проведуть експертизи, щоби визначити, хто перебував за кермом під час ДТП.
«Чоловік, який здався поліції, насправді був за 30 км від місця ДТП. Глибокої ночі він приїхав у селище Мартове, де живе Ярославський. Через деякий час він поїхав додому, зібрав речі та вранці прийшов здаватися в поліцію», — розповіло джерело.
Також правоохоронці вже встановили, що «Ярославський був на місці ДТП у момент події».
- 9 лютого на дорозі Київ — Харків — Довжанський о 22:55 сталася смертельна аварія: машина з кортежу Ярославського наїхала на 50-річного пішохода. На місці аварії було знайдено номерний знак кортежу «0018».
- Сам бізнесмен заявив, що не був на місці ДТП, а «спав вдома». У його компанії заявили, що за кермом був водій, який працював в одній із допоміжних служб. Саме він прийшов у поліцію давати свідчення. ЗМІ писали, що сам бізнесмен іноді сідає за кермо. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. Ярославського теж мають викликати на допит.
- Згодом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що справу намагалися сфальсифікувати, і звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.