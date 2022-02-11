Журналісти опублікували відео з кортежем Ярославського після ДТП під Харковом

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УНІАН

Журналісти «Української правди» опублікували відео з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського у ніч проти 10 лютого після ДТП у Харківській області, в якій загинула людина.

Фрагмент запису з камер відеоспостереження опублікували на YouTube-каналі видання.

Як видно на запису, у кортежі було два автомобілі, які рухалися на відстані один від одного. На відео зафіксовано час — із 22:56 до 22:59.

На записі не видно, хто був за кермом автомобілів.

Тим часом агентство Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомило, що в рамках розслідування проведуть експертизи, щоби визначити, хто перебував за кермом під час ДТП.

«Чоловік, який здався поліції, насправді був за 30 км від місця ДТП. Глибокої ночі він приїхав у селище Мартове, де живе Ярославський. Через деякий час він поїхав додому, зібрав речі та вранці прийшов здаватися в поліцію», — розповіло джерело.

Також правоохоронці вже встановили, що «Ярославський був на місці ДТП у момент події».