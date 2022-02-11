«Сталося, як сталося». Голова офісу президента Єрмак розповів про підсумки зустрічі «нормандського формату»

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

У Берліні завершилися другі переговори (перші були у Парижі) представників лідерів «нормандської четвірки», які тривали понад 9 годин.

Українська сторона, яку очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак, ставила за мету розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, а також вирішити питання обміну полоненими і відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування. Також українська делегація планувала приділити окрему увагу питанню накопичення військ Росії навколо України.

Андрій Єрмак заявив, що сьогодні «сталося, як сталося». Конкретних результатів на зустрічі досягти не вдалося — «не змогли дійти якогось спільного документу», сказав він.

«Було б добре, якби на другу зустріч [лідерів] у «нормандському форматі» після тривалої перерви ми теж змогли щось узгодити. Бажання таке є, але сьогодні сталося, як сталося», — заявив він.

За його словами, всі сторони підтвердили прихильність щодо режиму припинення вогню. На цьому Єрмак наголосив. Також він додав, що всі єдині у необхідності виконання Мінських угод.