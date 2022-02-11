«Случилось, как случилось». Глава Офиса президента Ермак рассказал итоги встречи «нормандского формата»

В Берлине завершились вторые переговоры (первые были в Париже) представителей лидеров «нормандской четверки», которые шли более 9 часов.

Украинская сторона, которую возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак, ставила целью разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по Донбассу, а также решить вопросы обмена пленными и открытия пунктов пропуска на линии разграничения. Также украинская делегация планировала уделить отдельное внимание вопросу скопления войск России вокруг Украины.

Андрей Ермак заявил, что сегодня «случилось, как случилось». Конкретных результатов на встрече добиться не получилось — «не смогли прийти к какому-либо общему документу», сказал он.

«Было бы хорошо, если бы на вторую встречу [лидеров] в «нормандском формате» после длительного перерыва мы тоже смогли что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня случилось, как случилось», — заявил он.

По его словам, все стороны подтвердили приверженность режиму прекращения огня. На этом Ермак акцентировал. Также он добавил, что все едины во мнении о необходимости исполнения Минских соглашений.