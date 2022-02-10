«Ніякого особистого виміру». Путін пояснив свої слова «терпи, моя красуня»

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Omer Messinger / Stringer

Президент Росії Володимир Путін пояснив свої слова «не подобається? терпи, моя красуня», які він виголосив на пресконференції із президентом Франції, реагуючи на слова українського голови про Мінські угоди.

Про це повідомляє «РБК».

«Це не мало жодного особистого виміру, маю прямо сказати. Я ніколи у своїй роботі за багато років не переходив на особистість [...]. Питання лише в тому, що коли ми від голови держави чуємо такі коментарі, що щось подобається, а щось не подобається у фундаментальних договорах [...], то мені здається, що це не той формат. Якщо держава прийняла на себе певні зобовʼязання [...], то всім потрібно виконувати і домовлятися про те, як це зробити», — сказав Путін на пресконференції із президентом Казахстану.