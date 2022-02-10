Телескоп NASA сфотографував галактику в сузірʼї Велика Ведмедиця

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Дослідники, які працюють в космічній рентгенівській обсерваторії «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), сфотографували галактику NGC 3855, яка знаходиться у сузір’ї Великої Ведмедиці.

Світлину оприлюднила сама обсерваторія NASA, яка спостерігає за сузірʼям.

Сфтографована галактика розташована приблизно в 180 мільйонах світлових років від Землі

На світлині можна побачити яскраву зірку, яка просто розташована набагато ближче до нашої планети, що створює ілюзію її величини.

Наразі «Чандра» займається дослідженням чорної діри у NGC 3855.