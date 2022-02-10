МЗС України розкритикувало ОБСЄ за пасивну позицію у безпековій ситуації Європи

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в умовах загрози з боку РФ Організація з безпеки та співробітництва в Європі не може зберігати пасивну позицію та має проявити активність і рішучість у захисті власних принципів.

«Попереду буде ще не один складний момент, не одне складне рішення, але абсолютно очевидно, що складну ситуацію не можна вирішити, не ухвалюючи складних рішень. І тому ОБСЄ не можна залишатися постійно пасивно-нейтральною в цьому процесі», — наголосив Кулеба.

Він додав, що потрібно продемонструвати активність і рішучість у захисті тих положень, тих основ ОБСЄ, заради захисту яких її було створено.

Міністр зазначив, що підтримав ініціативу Польщі щодо запровадження в ОБСЄ оновленого діалогу з питань безпеки на Європейському континенті.

«Тема, яка насправді є фундаментальною для майбутнього європейської архітектури безпеки, — це те, як ми, європейці, відповідатимемо на спроби РФ маніпулювати принципами та нормами ОБСЄ. Насамперед ідеться про відоме запитання, яке постійно наразі ставить Росія всім учасникам ОБСЄ: у який спосіб вони планують гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди її безпеці. Але я нагадаю, що єдина держава ОБСЄ, яка нині вчиняє злочин агресії проти іншої держави ОБСЄ — це саме Росія», — резюмував Кулеба.

За його словами, РФ наразі залишається єдиною країною на континенті, яка ескалує ситуацію в Європі.

«Саме тому я вважаю, що настав час не готувати відповіді на маніпулятивні запитання Росії, а самим ставити запитання Кремлю: як Росія планує гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці інших країн?» — заявив глава МЗС України, додавши, що Європа й Україна зокрема не повинні постійно перебувати в захисному стані та постійно відповідати на нескінченні маніпулятивні запитання Росії.