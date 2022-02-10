Зимова Олімпіада в Пекіні: Україна не братиме участь у командних змаганнях із фристайлу

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Збірна України з фристайлу не долучиться до першого змагання між змішаними командами з фристайлу (акробатика) на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр спорту Вадим Гутцайт.

«Одразу три українські фристайлісти — Дмитро Котовський, Анастасія Новосад і Олександр Окіпнюк — буквально напередодні старту отримали позитивні тести [на коронавірус], через що наша команда не має можливості виставити повноцінний склад із трьох фристайлістів і вийти на старт командних змагань», — написав він.

За словами Гутцайта, українська збірна у змаганнях із фристайлу могла отримати медаль, «адже саме ця дисципліна протягом сезону демонструвала стабільно високі результати на престижних міжнародних стартах».

«Я не можу уявити, що наразі відчувають спортсмени та тренери, які роками готувалися до найважливіших своїх змагань — Олімпійських ігор», — зазначив він і запевнив, що команду намагалися якнайшвидше повернути на старт.

Як зазначає «Суспільне Спорт», також у змаганнях із фристайлу не братиме участь команда Казахстану.