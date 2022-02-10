Зимова Олімпіада в Пекіні: Україна не братиме участь у командних змаганнях із фристайлу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Збірна України з фристайлу не долучиться до першого змагання між змішаними командами з фристайлу (акробатика) на Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр спорту Вадим Гутцайт.
«Одразу три українські фристайлісти — Дмитро Котовський, Анастасія Новосад і Олександр Окіпнюк — буквально напередодні старту отримали позитивні тести [на коронавірус], через що наша команда не має можливості виставити повноцінний склад із трьох фристайлістів і вийти на старт командних змагань», — написав він.
За словами Гутцайта, українська збірна у змаганнях із фристайлу могла отримати медаль, «адже саме ця дисципліна протягом сезону демонструвала стабільно високі результати на престижних міжнародних стартах».
«Я не можу уявити, що наразі відчувають спортсмени та тренери, які роками готувалися до найважливіших своїх змагань — Олімпійських ігор», — зазначив він і запевнив, що команду намагалися якнайшвидше повернути на старт.
Як зазначає «Суспільне Спорт», також у змаганнях із фристайлу не братиме участь команда Казахстану.
- Раніше українська біатлоністка Валентина Семеренко достроково залишила зимові Олімпійські ігри в Пекіні через стан здоровʼя.
- Напередодні другого старту Олімпіади в біатлоні жіноча команда України втратила ще одну біатлоністку — Дарʼя Блашко отримала позитивний тест на коронавірус. Блашко відправили на ізоляцію, і вона не змогла взяти участь у індивідуальних перегонах 7 лютого, хоча у старт-листі вона заявлена під номером 79.
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня. Через коронавірус змагання проводитимуть без іноземних уболівальників, а для спортсменів і членів команд запровадили суворі обмеження.